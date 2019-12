Gemeente investeert fors om winterellende te vermijden Timmy Van Assche

11 december 2019

14u27 0 Koekelare De gemeente trekt zowat 67.000 euro uit voor nieuw ‘rollend materiaal’ om de wintermaanden door te komen. Dat meldt bevoegd schepen Dirk Ampoorter (sp.a).

De winter staat voor de deur en eerder kregen we al een eerste, kleine winterprik. “De komende maanden krijgen we misschien te maken met gladde wegen, hagel of sneeuwval. Onze dienst openbare werken en technische dienst moeten zicht hiertegen kunnen wapenen. Wegen en fietspaden moeten sneeuwvrij en berijdbaar blijven”, zegt Ampoorter. “Wij hebben geïnvesteerd in nieuw rollend materiaal, waaronder een nieuwe tractor, zoutstrooier en sneeuwschuif. Het gaat om een investering van 67.000 euro.”