Gasleiding geraakt bij grondwerken, maar lek snel gedicht Jelle Houwen

22 mei 2019

Bij grondwerken op het kruispunt van de Stationsstraat met de Ringlaan in Koekelare heeft een aannemer woensdag kort na de middag een gasleiding geraakt. Het bleek om een middendrukleiding te gaan, wat resulteerde in nogal wat kabaal. De brandweer en politie werden meteen verwittigd en ook nutsmaatschappij Fluvius was snel ter plaatse. Gevaar voor de omwonenden was er niet. Er was tijdelijk een deel van de rijbaan versperd tot het lek gedicht kon worden.