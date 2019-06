Feestcomité stelt bomvolle (zomer)agenda voor Timmy Van Assche

24 juni 2019

12u21 0 Koekelare Het Koekelaarse Feestcomité heeft haar agenda voor dit jaar voorgesteld met enkele klassieke organisaties.

Het Feestcomité is een gerespecteerde organisatie in de gemeente. In 2018 toonden ze bijvoorbeeld de Rode Duivels in Rusland op groot scherm én organiseerden ze het eerste kopstukkendebat in de gemeente. En ook dit jaar pakken ze weer uit met enkele vaste waarden.

Sint-Maartensloop

De zomer start al op zaterdag 6 juli met de 37ste Sint-Maartensloop, deel van van het Runningcentercriterium van het Houtland. De start van de loop is voorzien om 16 uur voor een afstand van 9 kilometer. Er worden vier rondes gelopen van 2.230 meter door het centrum Koekelare. Er zijn diverse categorieën onder de deelnemers, maar elke deelnemer krijgt sowieso een naturaprijs. Er kan tot 28 juni vooraf ingeschreven worden. Alle info: 0475/31.71.64.

Dolle Dinsdagen

Op 16, 24 en 30 juli zijn er opnieuw de Dolle Dinsdagen, een vaste waarde op het programma. Daarbij wordt de wekelijkse markt opgefleurd met optredens. De Rainbows, met Willy Ramboer die onlangs nog te zien was in The Voice Senior, bestijgt als eerste het podium. John Leo, die The Voice Senior won, staat mee op de planken. Op 23 juli zorgt Bart Kaëll voor de nodige animo en hij komt enkele zomerhits van op zijn nieuwste cd presenteren in Koekelare. Corry Konings, al 50 jaar ongekend populair in Nederland en België, komt het rijtje afsluiten op 30 juli. Stoffel Dekeyser zal het publiek na het optreden van Konings verder verwennen. Alle optredens zijn gratis.

Wielerwedstrijd

Sinds 1935 organiseert het Feestcomité elk jaar op kermisdonderdag 5 september de koers voor elite zonder Contract en beloften. Op een parcours in het centrum van Koekelare wordt 110 km gereden over twintig ronden van 5,5 km. De start is voorzien om 16 uur, inschrijven kan vanaf een uur voordien.

Kerstmarkt en ‘Muziek in het Dorp’

“Om volledig te zijn, geven we nu al de datum mee voor onze Kerstmarkt-Muziek in het Dorp van dit jaar die, na het succes van vorig jaar, opnieuw op de Sint-Maartensplein zal plaatsvinden op 21 december”, laat het comité weten. “We stellen vast dat de Kerstmarkt stilaan een vaste waarde aan het worden is in de streek en dat de combinatie met ‘Muziek in het Dorp’ geslaagd is. Het programma wordt later meegedeeld. Wie als Koekelaarse vereniging deel wil nemen aan deze editie kan zich gerust na al melden, via Facebook of via onze website.” Ook de X-MAS Trail keert terug. “Dankzij de gemeente, verenigingen en sponsors kunnen we ook deze activiteit gratis aanbieden.”