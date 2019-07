Extra monitoren gezocht voor speelpleinwerking na overrompelende start Timmy Van Assche

10 juli 2019

15u55 0 Koekelare De jeugddienst van Koekelare is in allerijl een zoektocht gestart naar extra monitoren om te helpen bij de speelpleinwerking.

“We hebben in aanloop naar de speelpleinwerking mooie publiciteit gemaakt en dat heeft blijkbaar vruchten afgeworpen”, zegt jeugdschepen Jan Lievens (Open Vld). “Op de eerste dag waren er maar liefst 150 kinderen, terwijl we vorig jaar gemiddeld 81 kinderen per dag telden. Sterke cijfers, maar daardoor heeft ons team van monitoren (27 koppen sterk, red.) de handen meer dan vol." Wie monitor wil worden, moet minstens 16 jaar zijn. Geïnteresseerden mogen zich aanmelden bij de hoofdmonitor op het speelplein in De Mote of via schepen Lievens op 0472/52.80.20 en janlievens@hotmail.com.