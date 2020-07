Eind 2021 eindelijk betere verbindingen tussen Koekelare en Diksmuide, Torhout én Oostende Timmy Van Assche

01 juli 2020

06u30 3 Koekelare Na jaren ijveren krijgt Koekelare eindelijk betere verbindingen, dankzij het nieuwe openbaarvervoersplan Westhoek. “Het aanbod breidt fors uit, waardoor het openbaar vervoer voor het eerst een waardig alternatief wordt voor de auto op een aantal belangrijke trajecten”, maakt schepen Stijn Ramboer zich sterk.

Nieuwe buslijnen zullen vanaf december 2021 Koekelare rechtstreeks met Torhout, Diksmuide en Oostende verbinden. Dat is een van de akkoorden van het nieuwe openbare vervoerplan voor de regio Westhoek en betekent een serieuze verbetering voor de gemeente. Koekelare is van oudsher al slecht bedeeld als het gaat over openbaar busvervoer. “Vroeger waren er nog regelmatiger verbindingen naar Diksmuide, Oostende en Brugge, maar die zijn sterk afgebouwd”, zegt burgemeester Patrick Lansens (sp.a). “Ook de belbussen rijden minder frequent. Zo zijn onze bewoners in een mobiliteitsarmoede terechtgekomen.” Koekelare drong in de vervoerregioraad Westhoek onder andere aan op een betere verbinding naar de kernen van Diksmuide, Torhout en Oostende.

Grote noden

“Er zijn heel wat vervoersnoden naar deze stadscentra. In Diksmuide en Torhout hebben we verschillende scholen en een station, in Torhout ook nog een ziekenhuis. Deze verbinding wordt eind volgend jaar dus versterkt met een buslijn. Ook aan de kleinere Koekelaarse deelkernen van Bovekerke, Zande, Moere en De Mokker werd gedacht. Zij zullen naast enkele reguliere lijnen via ‘vervoer op Maat’, nieuwe mobipunten en een systeem van flexibele kleine bussen op hun bestemming kunnen raken.”

Diksmuide en Torhout

De nieuwe busverbinding Diksmuide-Torhout zal via Beerst, Leke, De Mokker, Koekelare, Ichtegem en het ziekenhuis Torhout bereiken. Hij zal veertien keer per dag heen en weer rijden tussen Diksmuide en Torhout en dit zes dagen per week, ook op zaterdag. “Dit opent perspectieven voor zowel de schoolgaande jeugd als voor de volwassenen die de wekelijkse marktdag of het ziekenhuis in Torhout willen bezoeken", zegt schepen voor Sociale Zaken en Gezin Stijn Ramboer (sp.a), die zetelt in de werkgroep van de vervoersregioraad. “Waar niemand na al die jaren nog in geloofde, komt er dus vanaf december 2021 nu toch nog: nieuwe lijnen naar Diksmuide, Torhout én Oostende.”

Naar Oostende

Want ook die laatste ‘missing link’ naar de kust wordt ingevuld. “Uit een enquête afgenomen bij de Koekelaarse bevolking in 2014 bleek nochtans dat meer dan 250 mensen bijna dagelijks een beroep zouden doen op een regelmatige en snelle busverbinding naar Oostende, op amper 19 kilometer van Koekelare”, vervolgt Ramboer. “Het komt de vervoersregio Oostende toe - en niet Westhoek - om over deze lijn een beslissing te nemen. Ook uit die hoek komt er nu positief nieuws voor Koekelare, ook al moet de definitieve beslissing daar nog vallen. Men plant er een volledig nieuwe buslijn naar Oostende die Koekelare als start- en eindpunt heeft en vervolgens de centra van Ichtegem en Eernegem aandoet. Deze nieuwe lijn zal elke dag - ook op zondag - en om het uur Koekelare met Oostende verbinden.” Verder zal de combinatie van deze nieuwe lijn 50 en huidige lijn 51 vanaf Eernegem een nieuw tracé krijgen en om het half uur rijden via Westkerke en Gistel naar Oostende. “Bovendien zal in Westkerke een gegarandeerde overstap mogelijk zijn op een snelle verbinding richting Brugge”, zegt Ramboer. “Op die manier is er ook een oplossing tegen de jarenlange afbouw van de lijn 55 Leke-Brugge die Koekelare met Brugge verbindt.”

Vervoer op Maat

Het concept van basisbereikbaarheid houdt ook in dat alle haltes die niet op een reguliere buslijn liggen met het nieuwe plan komen te vervallen. “Je mag de impact hiervan dus niet onderschatten”, zegt Ramboer nog. “Om een performant openbaar vervoer te kunnen garanderen - zeker in onze landelijke regio - komen er daarom wel mobipunten (dat is een standplaats voor autodelen, een kwaliteitsvolle fietsenstalling en een nabijgelegen halte voor openbaar vervoer, red.) in alle deelgemeenten en een nieuwe vervoerslaag naast de reguliere buslijnen: het Vervoer op Maat. Die zal het vervoer garanderen tussen kleine kernen of van kernen naar reguliere buslijnen toe. Bij al deze veranderingen zal je voor het eerst ook een reguliere bus kunnen nemen in Zande en Moere richting Gistel.”