Eén jaar cel voor stalker die lingerie van ex stal Mathias Mariën

07 november 2019

18u50 0 Koekelare Een 54-jarige man uit Koekelare is veroordeeld tot één jaar cel voor belaging van z’n ex-vrouw, woonstschennis en diefstal. K.W. meermaals haar woning binnen en ging aan de haal met persoonlijke spullen, waaronder lingerie.

K.W. (54) uit Koekelare had jarenlang een relatie met het slachtoffer. Toen ze eind 2017 uit elkaar gingen, kon de man de breuk niet verwerken. “De beklaagde bleef de vrouw lastig vallen en betrad meerdere keren haar woning zonder toestemming”, vertelde de procureur. Op 28 maart 2018 klom W. over de omheining rond het huis van z’n ex. Hij werd uiteindelijk betrapt door de vrouw. Dat weerhield hem er niet van om op 1 maart opnieuw binnen te dringen in haar woning. Hij nam verschillende persoonlijke spullen mee en nam de vlucht. “Op 28 februari plaatste de beklaagde zelfs een ijzeren haakje aan de binnenkant van een dakraam om ten allen tijde binnen te kunnen. Bij een huiszoeking in zijn woning troffen we verschillende spullen van het slachtoffer aan, waaronder lingerie.” Zijn advocaat probeerde de feiten te verklaren.“In 2017 ontdekte hij dat z’n vrouw verschillende relaties had, toen hij van huis was. De breuk heeft hem emotioneel diep geraakt. Hij deed alles voor haar. Omdat hij desondanks geen geld kreeg van z’n ex, heeft hij dingen gestolen. Het klinkt kinderachtig, maar hij zat er in die periode compleet door.”