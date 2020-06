Echtgenoot verklikt vrouw met cannabisplanten in huis: politie houdt huiszoeking Bart Boterman

24 juni 2020

19u44 0 Koekelare Bij een huiszoeking in het centrum van Koekelare, woensdag in de loop van de dag, trof de politie enkele cannabisplanten aan. Volgens politionele bronnen kwam de huiszoeking er nadat een man zijn vrouw verklikte, als gevolg van echtelijke ruzie.

Na het telefoontje bracht de politie bracht dan maar een bezoek aan de woning van het koppel veertigers. De tip bleek te kloppen, want er werden enkele volgroeide cannabisplanten aangetroffen. Spreken van een plantage zou echter overdreven zijn. De planten werden verwijderd uit de woning door de politie en zullen worden vernietigd. Intussen loopt het onderzoek verder. Er wordt onderzocht of er gedeald werd met de opbrengst en hoelang er al cannabis werd verbouwd in de woning. Of de man die zijn vrouw verklikte er zelf voor iets tussen zit, wordt evenzeer onderzocht. Het parket is ingelicht, maar er kwam geen voorleiding bij de onderzoeksrechter. De politie was woensdag wel ettelijke uren bezig met de huiszoeking.