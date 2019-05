Dorpsstraat en stukje Sterrestraat worden fietsstraten: wagens moeten er achter fietsers blijven Timmy Van Assche

29 mei 2019

00u16 0 Koekelare Binnenkort wordt zowel de Dorpsstraat als een stuk van de Sterrestraat, tussen de Nieuw- en Zuidstraat, een fietsstraat. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Mogelijks wordt daar later ook de Brouwerijstraat aan toegevoegd.

In een fietsstraat mogen fietsers in het midden van de weg rijden en zijn auto’s verplicht om achter hen te blijven. De maximumsnelheid wordt meteen ook herleid tot 30 kilometer per uur. “In beide straten geldt éénrichtingsverkeer. Bovendien zijn ze te smal om wagens treffelijk fietsers te laten inhalen", duidt burgemeester Patrick Lansens (sp.a). “We zullen nu de signalisatie bestellen en de belijning laten aanbrengen. Hopelijk kan dit nog voor de zomer.” Oppositiepartij CD&V had de fietsstraten liefst meteen uitgebreid gezien met een stuk Zuidstraat en de Brouwerijstraat, maar zover komt het voorlopig nog niet. “Men wil het concept eerst eens uittesten, maar wat ons betreft is dit niet nodig: fietsstraten hebben al hun nut bewezen in andere gemeenten”, zegt raadslid Tom Pollentier (CD&V). Burgemeester Lansens legt uit: “In de Zuidstraat is een fietsstraat inlassen moeilijk, omdat verkeer in beide richtingen mogelijk is. Je zit er ook met een niet ongevaarlijk kruispunt met de Veldstraat. We denken nog na over een derde fietsstraat, namelijk in de Brouwerijstraat. Maar vooraleer we die stap zetten, willen we inderdaad de eerste twee fietsstraten evalueren."