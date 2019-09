Dorpsstraat en een deel van de Sterrestraat officieel ingericht als fietsstraten Timmy Van Assche

11 september 2019

01u57 0 Koekelare De Dorpsstraat en een deel van de Sterrestraat, tussen de Nieuwstraat en de Zuidstraat, zijn voortaan ingericht als fietsstraat. De beslissing werd eind mei al genomen, maar nu is de signalisatie aangebracht.

Eerder kon je hier al lezen dat de gemeente voor het eerst fietsstraten ging inrichten. Nu is het zover. In een fietsstraat mogen fietsers bij eenrichtingsverkeer de volledige breedte van de rijbaan gebruiken of, in geval van tweerichtingsverkeer, de helft van de rijbaan langs de rechterzijde. Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet inhalen en moeten zich bovendien aan de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur houden. Het begin en einde van een fietsstraat kan je herkennen aan de blauwe aanwijzingsborden en een logo op het wegdek.