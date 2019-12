Dokter Etienne Beernaert (69) veroordeeld tot 10 maanden effectieve celstraf Bart Boterman

17 december 2019

13u49 110 Koekelare Dokter Etienne Beernaert (69) uit Koekelare is veroordeeld tot 10 maanden effectieve celstraf omdat hij in zijn periode van schorsing als dokter toch patiënten bleef behandelen en doktersvoorschriften bleef uitschrijven. Op het proces ontkende dokter Beernaert dat met klem, maar de rechtbank vond genoeg bewijzen daarvan.

Dokter Etienne Beernaert uit de Noordomstraat in Koekelare werd in 2012 voor drie maanden geschorst als dokter door de Orde van Geneesheren. Eind 2014 verloor dokter Beernaert zijn visum als arts door de Geneeskundige Commissie. Er werd gesteld dat de dokter, die liefst 70 consultaties per dag deed, een gevaar voor patiënten was. De kwantiteit zou nefast zijn voor de kwaliteit van de dienstverlening. Bovendien zou hij drugsverslaafden maar al te makkelijk aan voorschriften helpen. Maar de Raad van State vernietigde de intrekking van zijn visum door de Geneeskundige Commissie, waarop de dokter na enkele maanden opnieuw patiënten mocht behandelen.

Betrapt in wagen

Maar het openbaar ministerie stelde vast dat Beernaert in de periodes van schorsing toch bleef verder werken. De politie betrapte hem toen meermaals in zijn wagen vol doktersbenodigdheden en medicijnen. Bovendien brachten patiënten voorschriften binnen bij de apotheek op het moment van zijn schorsing. “Cliënten van de dokter bevestigden dat hij hen hen bleef verzorgen. Om het tegendeel te bewijzen, vulde hij data foutief in op getuigschriften”, aldus het openbaar ministerie tijdens het proces in Veurne.

Terugwerkende kracht

De verdediging van Etienne Beernaert, meester Luc Arnou, pleitte dat de beslissing van de Raad van State omtrent de intrekking van het visum een terugwerkende kracht heeft. “De dokter mocht dus verder blijven werken, ook al heeft hij dat niet gedaan", aldus Arnou. Dokter Etienne Beernaert zelf kwam eveneens met een lang pleidooi over het feit dat cliënten hem bleven opbellen tijdens zijn schorsing. “Ik verwees hen door naar andere dokters of stond hen bij met raad. Maar nooit heb ik consultaties uitgevoerd of voorschriften uitgeschreven tijdens mijn schorsing. Voorschriften blijven drie maanden geldig, dus konden die perfect van voordien dateren”, aldus Beernaert.

Niet eerste veroordeling

De Veurnse rechtbank oordeelde dat Etienne Beernaert toch ongeoorloofd bleef verder werken tijdens zijn drie maanden schorsing in 2012. Daarbij zou hij ook valsheid in geschrifte hebben gepleegd, door doktersvoorschriften op te stellen met valse datums. Beernaert werd wel vrijgesproken voor het verder blijven werken als arts in 2014, tijdens de intrekking van zijn visum, omdat de beslissing van de Raad van State inderdaad een terugwerkende kracht heeft. Dokter Etienne Beernaert kreeg 10 maanden effectieve celstraf. Volgens het oordeel van de rechtbank kon hij geen uitstel meer krijgen gezien een eerdere veroordeling. Want ook in het verleden werd hij nog veroordeeld voor valsheid in geschrifte door gesjoemel met voorschriften. De dokter is nog steeds actief.