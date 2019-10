Dokter Etienne Beernaert (69) hangt opnieuw 6 maanden cel boven het hoofd Bart Boterman

15 oktober 2019

16u30 0 Koekelare Dokter Etienne Beernaert (69) uit Koekelare hangt opnieuw 6 maanden cel boven het hoofd, omdat hij in zijn periode van schorsing als dokter toch zou hebben blijven voortwerken en patiënten behandelen. Hij ontkent.

Dokter Etienne Beernaert uit de Noordomstraat in Koekelare verloor in 2012 zijn erkenning als arts en eind 2014 zijn visum als arts. De Geneeskundige Commissie stelde dat de man een gevaar voor patiënten was. Hij had liefst 70 consultaties per dag en dat zou nefast zijn geweest voor de kwaliteit van de dienstverlening. Bovendien zou hij drugsverslaafden maar al te makkelijk aan voorschriften hebben geholpen. Maar telkens vernietigde de Raad van State die beslissingen, waarop de dokter na enkele maanden opnieuw patiënten mocht behandelen.

Maar het openbaar ministerie stelde vast dat Beernaert in de periodes van schorsing toch bleef verder werken. De politie betrapte hem toen meermaals in zijn wagen vol doktersbenodigdheden en medicijnen. Bovendien brachten patiënten voorschriften binnen bij de apotheek op het moment van zijn schorsing. “Cliënten van de dokter bevestigden dat hij hen hen bleef verzorgen. Om het tegendeel te bewijzen, vulde hij data foutief in op getuigschriften", aldus het openbaar ministerie.

De verdediging van Beernaert pleitte enerzijds procedureel, namelijk dat de vernietiging van de schorsingen door de Raad van State een retrospectief karakter hebben. Volgens de advocaat mocht Beernaert achteraf gezien blijven voortwerken, ook al was dat niet het geval. Daarna kwam dokter Beernaert zelf met een lang pleidooi over het feit dat cliënten hem bleven opbellen tijdens zijn schorsing. “Ik verwees hen door naar andere dokters of stond hen bij met raad. Maar nooit heb ik consultaties uitgevoerd of voorschriften uitgeschreven tijdens mijn schorsing. Voorschriften blijven drie maanden geldig, dus konden die perfect van voordien dateren", aldus Beernaert. De dokter is nog steeds actief. Eerder werd hij nog veroordeeld voor valsheid in geschrifte door gesjoemel met voorschriften. Vonnis 12 november