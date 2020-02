Dit verdienden de Koekelaarse politici in 2018 Timmy Van Assche

14 februari 2020

18u39 0 Koekelare Het Rekenhof heeft Het Rekenhof heeft op haar website en in het Staatsblad een lijst gepubliceerd met een overzicht van de mandaten en de verdiensten van de politici in ons land. Let wel: het gaat om het jaar 2018. In Koekelare zijn er al bij al weinig verschuivingen geweest na de vorige gemeenteraadsverkiezingen. We zetten de meest opvallende brutocijfers even op een rijtje.

Burgemeester Patrick Lansens (sp.a) liet tien openbare mandaten optekenen. Daarbij hoort natuurlijk zijn ambt als hoofd van het schepencollege. Hiervoor ontving Lansens in 2018 tussen de 50.000 en 100.000 euro bruto. De burgemeester zit ook in het directiecomité en de raad van bestuur van zowel intercommunale Mirom als Infrax West. Voor zijn twee mandaten bij Mirom liet Lansens telkens 1.894,89 euro bruto optekenen, voor de functies bij Infrax West 2.103,94 euro bruto. Schepen Dirk Ampoorter (sp.a) telt vier openbare mandaten, waaronder zijn functie van schepen (tussen de 10.000 en 50.000 euro per jaar bruto). Collega-schepen Jessy Salenbien (sp.a) telt ook vier mandaten met gelijkaardige brutocijfers. Schepen Stijn Ramboer (sp.a) telt zes mandaten, waarbij ook dat van leerkracht gerekend wordt. Ook voormalig schepen Marc Devrome (toen N-VA, daarna Koekelare Vooruit) noteerde zes mandaten. Naast zijn schepenfunctie was ook dat als lid van de politieraad en provinciaal comité van de Watergroep bezoldigd (tussen de 1 en 5.000 euro bruto2.313). Aan oppositiezijde zien we onder meer dat Tom Pollentier (CD&V) zeven mandaten laat noteren. Drie daarvan zijn bezoldigd: lid van de raad van bestuur bij Mirom (2.313,19 euro bruto), gemeenteraadslid (tussen 1 en 5.000 euro bruto) en dat van adjunct-afdelingshoofd bij De Sleutel (afgerond op 400.000 euro bruto).

Ten laatste op 15 februari 2021 worden de lijsten gepubliceerd met de mandaten uitgeoefend in 2019. Op de exacte cijfers van het huidige college van burgemeester en schepenen is het dus nog even wachten. Net daarom staat bijvoorbeeld huidig schepen van Jeugd Jan Lievens (Open Vld) niet in de lijst. Ook Jolien Lootens van oppositiepartij N-VA staat er niet in, want zij was in de vorige legislatuur niet verkozen.