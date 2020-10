Digitaal registratiesysteem bij kinderopvang De Buidel levert personeel fikse tijdswinst op Timmy Van Assche

17u49 0 Koekelare Het gemeentebestuur zal een nieuw digitaal aanmeldingssysteem uitrollen bij buitenschoolse kinderopvang De Buidel. Dat laat bevoegd schepen Jan Lievens (Open Vld) weten. Hiermee zullen de personeelsleden een pak efficiënter kunnen werken en zullen kinderen sneller in- en uitgecheckt worden.

Momenteel wordt het tijdstip van aankomen en vertrekken manueel genoteerd door een begeleidster. “Daarna moet een administratief bediende dit allemaal invoeren in een computerprogramma. Deze manier van werken is sterk verouderd en een moderne aanpak drong zich dan ook op”, zegt Lievens. “We zullen nu het programma ‘Tjek’ aankopen. Dat zorgt ervoor dat de aankomst en het vertrek direct wordt geregistreerd via een systeem met badges. Per kind worden twee badges meegegeven aan de ouders.”

Daar stopt het nieuwe principe niet. “Inschrijvingen zijn enkel verplicht in vakanties en schoolvrije dagen. Momenteel gebeurt dit via de gemeentelijke website en dienen de inschrijvingen ook nu manueel in het computerprogramma ingevoerd te worden", vervolgt Jan Lievens. “Via de aankoop van het ouderportaal zal de verwerking van de inschrijvingen vlotter verlopen en kan het inchecken van kinderen sneller gebeuren.”

Badgesysteem

Opvangcoördinator Petra Boysen juicht het nieuwe systeem toe. “De Buidel opende in 2003 en ons huidige registratiesysteem dateert van 2005. Door digitaal te gaan werken maken we wekelijks toch enkele uren tijdwinst die we aan andere taken kunnen besteden.” De buidel biedt plaats aan 180 kinderen. In december wordt het systeem in gebruik genomen in combinatie met de manuele methode. Vanaf 1 januari wordt enkel het badgesysteem gehanteerd. De digitalisering vergde een aanpassing van het huishoudelijk reglement, wat op de jongste gemeenteraad werd goedgekeurd.