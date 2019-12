Digitaal ‘Lokaal Loket Kinderopvang’ moet zoektocht naar kinderopvang makkelijker moeten maken Timmy Van Assche

02 december 2019

11u31 0 Koekelare De gemeente en het Sociaal Huis willen met een digitaal ‘Lokaal Loket Kinderopvang’ de zoektocht van ouders naar een geschikte opvangplaats voor hun kinderen heel wat eenvoudiger maken. Dat laat jeugdschepen Jan Lievens (Open Vld) weten.

Door het digitale Lokaal Loket Kinderopvang worden gezinnen in contact gebracht met de organisatoren kinderopvang en worden ze geïnformeerd over de beschikbare plaatsen. Het initiatief loopt samen met het Huis van het Kind Koekelare. “Via de website www.kinder-opvang.be/koekelare kunnen ouders het aanvraagformulier invullen en opvanginitiatieven selecteren, waarna ze per mail een uniek nummer ontvangen waarmee de status van aanvraag kan opgevolgd worden”, zegt Lievens.

Aanvragers kunnen zich laten helpen bij het invullen van het aanvraagformulier via help@kinder-opvang.be of via 0492/59.10.39 op werkdagen van 9 uur tot 16 uur. Aanvragers kunnen ook terecht bij het Huis van het Kind in de Ichtegemstraat 18, via 051/58.10.01 of sociaalhuis@koekelare.be voor meer uitleg en om het aanvraagformulier in te vullen.