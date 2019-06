Dieven breken binnen in vleesverwerkend bedrijf Dekeyzer Jelle Houwen

20 juni 2019

Dieven braken woensdagnacht binnen in de vleesgroothandel Dekeyzer langs de Barnestraat in Koekelare. De inbraak vond plaats tussen woensdagavond en de vroege ochtend van donderdag, toen de inbraak om 4.30 uur werd vastgesteld. Eerst probeerden de inbrekers via het dak binnen te raken maar dat mislukte. Daarna gooiden ze met een onbekend voorwerp de glazen voordeur in. Ze deden een rondgang in het bedrijf dat een administratief gedeelte en een loods bevat. Verschillende vertrekken werden doorzocht. De inbrekers waren wellicht op zoek naar geld maar keerden van een kale reis terug. Op het eerste zicht lijkt er niets gestolen te zijn. De politie voert een onderzoek.