Dertiger loopt brandwonden op in gezicht bij blussen van brandende jetski Mathias Mariën

15 september 2019

20u23 0 Koekelare Een dertiger heeft zondagavond brandwonden opgelopen in zijn gezicht nadat hij zijn brandende jetski probeerde blussen.

Het slachtoffer was even na 18 uur bezig met herstellingswerken aan zijn jetski in zijn garage langs de Wissel in Koekelare. Tijdens de werken liep het verkeerd en begon het vaartuig plots te branden. De man probeerde tevergeefs de brand zelf onder controle te krijgen, waarna hij de jetski uit zijn garage duwde om het gebouw te vrijwaren. Daarbij liep de dertiger echter brandwonden op in het gezicht. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De precieze oorzaak van de brand is niet duidelijk.