De favoriete plekjes van fitnessgoeroe

Delphine Steelandt Redactie

03 augustus 2019

17u15 4 Koekelare Sportinstructrice en voedingsdeskundige Delphine Steelandt schreef in één jaar tijd drie boeken om mensen fit en gezond te maken: #Fitmom, #Fitbody en #Fitplus. De fitnessgoeroe, afkomstig uit Koekelare, heeft dan ook een druk jaar achter de rug, maar gelukkig kan ze onthaasten in haar eigen regio. «Ik zoek heel vaak de natuur op», vertelt Delphine. Het liefste vertoeft ze op deze 7 plaatsen in onze streek.

De Duinbossen

“De Duinbossen in De Haan zijn uniek en staan helemaal bovenaan mijn lijstje. Het is er zalig om te wandelen met je gezinnetje. Kindjes kunnen daar ook spelen of paardrijden en je zit vlak bij de zee. Je kan op een zalige zomeravond afsluiten met een prachtige zonsondergang op het strand. Vergeet ook hier je picknickmandje en dekens niet, want dit is een leuke plek om te aperitieven. Zoek het niet te ver, overal hebben we fantastisch mooie romantische plekken om helemaal tot rust te komen, je even los te koppelen van alle drukte en verplichtingen en gewoon eventjes te ‘zijn’.”

Zwarte Kiezel

8421 De Haan

Geschutbedding

“Het Lange Max Museum ligt naast een klein bosje, waar landelijke paadjes rondom liggen. Het is de ideale omgeving voor een wandeling. Net vóór het bos ligt verzonken in de weide de geschutbedding van Lange Max (een Duits kanon dat werd gebruikt tijdens WOI voor het beschieten van de Franse stad Duinkerke, nvdr.). Deze enorme betonnen constructie geeft een idee van de omvang van het kanon, dat het grootste in zijn soort was. In de weide waar die bedding staat, is er de hele dag zon. Het is echt heel leuk om daar naartoe te gaan met een picknickmand en een paar dekens. Je kan daar genieten van de rust, de stilte en de natuur. Het is trouwens ook heel romantisch. Vergeet ook niet het Lange Max Museum te bezoeken. Dat werd verkozen tot het derde beste museum van België.”

Clevenstraat 2

8680 Koekelare

