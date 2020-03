De Bierfanaten zien 8ste editie van festival in water vallen Timmy Van Assche

23 maart 2020

14u30 0 Koekelare Zaterdag 9 mei had een mooie dag moeten worden voor De Bierfanaten. Dan hadden ze namelijk voor de achtste keer hun Streekbierenfestival gepland. Maar het coronavirus noopt de liefhebbers van het betere gerstenat om hun festival te annuleren. “Zeer spijtig. We waren al sinds oktober met de organisatie bezig.”

Al van bij de start in 2013 is het Streekbierenfestival een schot in de roos. Het evenement - samen met Koekelare Leeft één van de belangrijkste in de gemeente - lokt steeds zo’n 1.500 bezoekers naar zaal De Balluchon. Vorig jaar steeg dat aantal zelfs naar 1.700, waarmee het festival haar status als blikvanger in de regio bevestigt. Ook inhoudelijk blijft het festival groeien. In 2016 kwam er bijvoorbeeld voor het eerst een Nederlandse en dus buitenlandse brouwer naar het festival.

Helaas moeten de organisatoren hun achtste festivaleditie annuleren. “We hebben de situatie nog even afgewacht, maar afgelopen weekend hebben we toch besloten om voor dit jaar de stekker eruit te trekken”, zegt Robbie Defraeye van de vzw Bierfanaten. “Het is een kwestie van gezond verstand. De overheid laat weten dat de situatie nog acht weken kan duren en ook evenementen in juni en juli worden afgelast. En zelfs al mochten de maatregelen versoepelen, dan nog is het niet verstandig om meteen zoveel mensen samen te brengen. We hebben het gemeentebestuur, de brouwers en sponsors op de hoogte gebracht. Iedereen vindt het natuurlijk spijtig dat ons evenement niet kan doorgaan, maar de beslissing kan unaniem op begrip rekenen.” De werking van de vzw komt niet in het gedrang.

“Voor ons is dit uiteraard zeer spijtig. Wij van de Bierfanaten organiseren dit vanuit onze hobby en dus na onze werkuren. We hebben al heel veel tijd in deze organisatie gestopt. Al sinds oktober waren we met ermee bezig. We hebben een draaiboek dat de afgelopen jaren alsmaar meer is verfijnd en op punt is gesteld. Omdat zaal de Balluchon druk bezet is, konden we dit jaar moeilijk een nieuwe datum prikken. Daarom verplaatsen we deze editie meteen naar 15 mei 2021.”

Logischerwijs is ook het evenement Soirée André van komende vrijdag in café De Blaaspijp uitgesteld. Dit evenement, een eerbetoon aan de overleden ‘Bierfanaat’ André Seynaeve, had geld moeten opbrengen voor het goede doel Warme William. Uitstel is geen afstel: de Bierfanaten zoeken een nieuwe datum van zodra de coronacrisis is gaan liggen.