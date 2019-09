Cartooniste Prudence Geerts (27) wil “zware onderwerpen op lichte manier brengen” met tijdelijke expo in Käthe Kollwitz Museum Timmy Van Assche

13 september 2019

17u36 0 Koekelare De Gistelse cartooniste Prudence Geerts (27) kaapt nog tot en met 27 december het Käthe Kollwitz Museum in Koekelare met ‘Planet Prudence’. Met haar eigentijdse - en ook eigenzinnige - blik interpreteert ze het werk van de Duitse kunstenares en vertaalt het naar haar leefwereld. “Als bedeesd meisje werd ik vroeger gepest - zowel verbaal als fysiek. Nu wil ik andere slachtoffers steunen: geef niet op!”

Het Käthe Kollwitz Museum bevindt zich op de site van de Brouwerij en wil kunstenaars op geregelde tijdstippen de kans bieden om het museum te ‘kapen’. Bedoeling is om met tijdelijke tentoonstellingen een ander daglicht laten schijnen over Käthe Kollwitz, haar werk en de site van De Brouwerij. Het is aan de Gistelse Prudence Geerts om met haar ‘Planet Prudence’ de spits af te bijten. Voor de tijdelijke tentoonstelling liet ze zich inspireren door enkele werken van Käthe Kollwitz om die dan vervolgens te vertalen naar haar eigen wereld. “Het werk van Käthe Kollwitz was heel donker, maar ze bracht ook een sterke boodschap. Ze was ver op haar tijd voor en wou zich ook bewijzen als vrouw. Bovendien was ze iemand die het opnam voor mensen die het vaak minder goed hadden. Dat verhaal wil ik moderniseren en in mijn eigen taal brengen. Vandaar dat ik ervoor gekozen heb om rond de thematiek van pesten te werken.”

Zelf slachtoffer

“We zitten nu in een andere tijdsgeest, maar wil het zware onderwerp op een lichtere manier brengen", gaat Prudence door. “Ik ervaar het werk van Käthe Kollwitz soms ook als choquerend, maar wil de mensen die de tentoonstelling bezoeken met een ander gevoel laten vertrekken.” Het werk van Kollwitz laat zich vooral kenmerken door een donkere, harde, rauwe stijl. ‘Planet Prudence’ is dan eerder kleurrijk en vaak met een dikke knipoog, maar dat is de bedoeling. “Het confronterende en contrasterende aspect zorgt voor een meerwaarde.” Sterke madame, trouwens. Zelf werd ze in het verleden vaak gepest. “Ik ben van nature een stil meisje en voel me soms ongemakkelijk is drukke sociale situaties, zoals dit persmoment (lacht). Al van kinds af aan lees ik graag, en alles samen maakte me dat een gemakkelijk ‘target’ voor pestkoppen. Zowel verbaal als fysiek werd ik hard aangepakt, met verwensingen als ‘seut’ tot een schop krijgen in de rij. Kijk, iedereen heeft z’n bagage uit het verleden, toch? Tekenen heeft mij geholpen bij het verwerken. Ik wil andere slachtoffers steunen en een hoopvolle boodschap doorgeven. ‘Nooit opgeven, geloof in wie je bent’, dat zou ik iedereen willen meegeven.”

Wereldwijde erkenning

Prudence tekende al graag van toen ze peuter was. En hoewel ze aan de Brugse kunstacademie niet overtuigd waren van haar kunnen - zo behaalde ze er geen secundair diploma -, bleef ze erin geloven en steeg ze boven zichzelf uit. Resultaat: 663.000 volgers op haar Instragrampagina @planetprudence - ‘and counting’ - en wereldwijde appreciatie. Haar boek ‘Bad at adulting, good at feminism’ scoort ze wereldwijd hoge ogen en sterren als Ashton Kutcher of George Takei pikten haar werk al op. Ook internationale media, gaande van Huffington Post, El Mundo tot in Japan publiceerden al haar werk. “En toch voel ik mij het best aan mijn tekentafel, bij m’n kat”, lacht de immer sympathieke Prudence. De expo in Koekelare is dan ook een unieke kans om een brug te slaan tussen de digitale en fysieke wereld. De tijdelijke tentoonstelling van Planet Prudence bezoeken, kost amper 3 euro. Inwoners van Koekelare mogen gratis binnen. Alle info: www.planetprudence.com en www.toerismekoekelare.be.