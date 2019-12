Buitenschoolse kinderopvang De Buidel nu ook tijdens het zomerverlof open Timmy Van Assche

17 december 2019

06u17 0 Koekelare De buitenschoolse kinderopvang De Buidel, in de Ringlaan, zal ook tijdens het zomerse bouwverlof open zijn en kinderen kunnen opvangen. Dat melden schepen Jan Lievens (Open Vld) en Ann Van Der Veken, directeur Welzijn en Gezin. “De vraag naar bijkomende opvang tijdens het bouwverlof leeft al jaren bij de inwoners”, zegt de schepen.

De Buidel is een succesverhaal. In de vorige legislatuur werd een bijkomende vleugel gerealiseerd waarbij de capaciteit werd opgetrokken naar 180 kinderen. Vorig jaar vonden er ook enkele aanpassingswerken plaats, zoals een extra toilet en nieuwe verlichting en keuken. “Het aantal kinderen in onze opvang blijft nog steeds stijgen. Ook de werkdruk bij het personeel neemt daardoor alsmaar toe, wat resulteert in een opeenstapeling van overuren”, geeft Lievens mee. “Het personeelsbestand willen we met twee extra krachten uitbreiden. Maar gekwalificeerde begeleiders zijn erg gegeerd en we hebben ze nog niet kunnen strikken. Wie actief wil zijn in een erg gemotiveerd en enthousiast team, en voldoening wil krijgen van deze mooie job, mag ons steeds contacteren.”

“Net omdat de werkdruk van het bestaand personeel hoog is, de overuren zich opstapelen en de vacatures moeilijk ingevuld geraken, was het lastig om de Buidel tijdens het bouwverlof in de zomer open te houden. Nochtans leeft de vraag naar extra opvang erg hard bij onze inwoner", merkt de schepen op. “Het was ook één van de verkiezingsthema’s in oktober 2018. Daarom hebben we met het gemeentebestuur kiest er daarom voor om dit uit te besteden aan de vzw Infano, gespecialiseerd in kinderopvang.” Concreet wordt een vakantiewerking aangeboden voor kleuters tussen 2,5 en 4 jaar. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen terecht bij de speelpleinwerking. “Voor elke leeftijdscategorie is er dus opvang voorzien in onze gemeente.”

Er zijn evenwel enkele voorwaarden gekoppeld aan het gebruik maken van de opvang tijdens het bouwverlof. “Minstens één ouder van het kind moet in Koekelare wonen én beide ouders moeten kunnen aantonen dat ze gebruik maken van de opvang op momenten waarop ze moeten werken”, geeft Lievens nog mee. “Met 11 euro per dag bedraagt de ouderbijdrage evenveel als tijdens andere periodes.” De gemeente trekt zo'n 6.000 euro voor de uitbesteding van de opvang.