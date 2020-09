Brandweer opgeroepen voor woningbrand: landbouwer is vuurtje aan het stoken Bart Boterman

14 september 2020

16u52 0 Koekelare De brandweer werd maandag rond 11 uur in de voormiddag opgeroepen voor een woningbrand in Molenhoek in Bovekerke bij Koekelare. Het bleek uiteindelijk te gaan om een landbouwer die takken aan het verbranden was.

Bij aankomst in Molenhoek vonden noch pompiers of politie de locatie waar ze moesten zijn. Nergens bleek er een huis te branden. Tot ze plots een lichte rookpluim zagen opstijgen boven een erf vlakbij de Vladslostraat. Daar bleek dat een landbouwer takken aan het verbranden was. De melder van de brand had zich vergist, maar zag rook en nam het zekere voor het onzekere.

De brandweer bluste de brandende takken. De politie stelde een pv op voor inbreuken op de milieuwetgeving, gezien het verbranden van afval, zelfs al gaat het om organisch materiaal, verboden is. De landbouwer mag zich nog aan een boete en mogelijk de factuur van de pompiers verwachten. Ook vorige week rukte de brandweer overigens uit voor een gelijkaardig geval in Bovekerke, waarbij een landbouwer een vuurtje aan het stoken was.