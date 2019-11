Bestuurder lichtgewond na crash in gracht in Moerestraat Bart Boterman

27 november 2019

09u27 2 Koekelare In de Moerestraat in Koekelare is dinsdagavond een Volkswagen Golf gecrasht in de sloot. De bestuurder raakte lichtgewond.

De 31-jarige man uit Koekelare, die alleen in de wagen zat, verloor iets voor 22 uur de controle over het stuur in een bocht net voor het binnenrijden van Moere. Hij kon initieel niet uit zijn voertuig door de crash in de sloot. De brandweer werd opgeroepen om hem te bevrijden en ook de ziekenwagen snelde ter plaatse. Uiteindelijk bleken de verwondingen erg mee te vallen. Zijn wagen liep wel ernstige beschadigingen op en werd getakeld. De rijbaan was een tijd lang afgesloten voor verkeer en de politie deed de nodige vaststellingen.