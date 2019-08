Bestuurder (75) rijdt achteruit tegen droogkuis en blaast positief: rijbewijs 15 dagen kwijt Bart Boterman

16 augustus 2019

13u47 9 Koekelare Op het Sint-Maartensplein in Koekelare is vrijdagvoormiddag een auto achteruit tegen het raam en de toegangsdeur van droogkuis Marcus gereden. De brandweer kwam de schade voorlopig herstellen. De bestuurder, een 75-jarige man, had gedronken. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken.

Bestuurder A.L. (75) uit Koekelare kwam achteruit uit een parking aan de overkant gereden, maar remde niet tijdig. De aanwezigen in de droogkuis werden opgeschrikt door de klap en het brekende glas. Ook het kader van de deur en het raam was losgekomen uit de gevel. De politie kwam ter plaatse. “De bestuurder legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen. De brandweer werd gevorderd om de schade voorlopig te repareren in afwachting van een herstelling”, zegt commissaris Wim Merlevede van de politiezone Polder.

Voor de bestuurder, die nog voor het middaguur al flink in het glas had gekeken, volgt ongetwijfeld een dagvaarding voor de politierechtbank. Of zijn verzekeraar zal tussenkomen, is afhankelijk van de mate van het dronkenschap. De activiteiten in de droogkuis gingen tijdens de interventie van de brandweer gewoon verder.