Bakkerij Desmet-Vanmullem mag zich ambassadeur van ‘Ik koop lokaal’ noemen Timmy Van Assche

24 januari 2020

17u03 1 Koekelare Maar liefst 47 West-Vlaamse winkeliers zijn gekroond tot ambassadeur van ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’. In Koekelare viel de bakkerij van Johan Desmet en Els Vamullem in de prijzen.

Deze campagne van Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West) zet het belang van lokaal kopen in de kijker. Meer dan 300 handelaars registreerden zich via www.ikkooplokaal.be om het gezicht te worden van deze campagne. Tot 10 januari kon het grote publiek stemmen op en stoefen met zijn of haar favoriete winkelier. Hierdoor maakten ze kans op een weekendarrangement of een cadeaucheque van de deelnemende steden en gemeenten. Stemmen verliep via de website www.ikkooplokaal.be, stoeffoto’s werden gepost op via Facebook of Instagram. Uiteindelijk gaven meer dan 18.000 mensen hun voorkeur door.

In onze gemeente viel bakkerij Desmet-Vamullem uit de Dorpsstraat 30 in de prijzen. De bakkerij van echtgenoten Johan en Els, en intussen ook dochter Marlies, is na 33 jaar terecht een begrip in Koekelare. “Als we onze klanten mogen geloven vallen onze ruime stukken taart en grote boterkoeken in de smaak”, glundert Marlies. “Ook ons bruin brood gaat vlotjes over de toonbank. In tijden waarin de focus vooral op online verkoop en supermarkten ligt, is het belangrijk dat zelfstandige handelszaken als het onze ook in de kijker komen. We zijn alvast heel blij dat onze familiezaak de titel toegedicht krijgt.”

Optiek en hoorcentrum Christiaens uit Avelgem, in het zuiden van onze provincie, werd uitgeroepen tot provinciale ambassadeur.