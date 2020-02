Arbeider zwaargewond aan de benen nadat hij onder 5 ton zware pak golfplaten terecht komt Bart Boterman

19 februari 2020

16u17 0 Koekelare Bij metaalgroothandel Koddaert nv in de Ambachtenstraat in Koekelare is woensdagnamiddag een man uit Houthulst zwaargewond geraakt. De dertiger kwam met zijn benen terecht onder een pak golfplaten van vijf ton zwaar. De man werd met de mughelikopter naar het ziekenhuis overgevlogen.

Het incident gebeurde rond 14 uur. Het slachtoffer werkt voor een onderaannemer van Koddaert nv en was een rolbrug aan het bedienen. Daarmee zou hij de zware pak golfplaten verplaatsen. Om een nog ongekende reden kantelde de pak platen tijdens het heffen. Het slachtoffer, een dertiger uit Houthulst, kwam met zijn onderbenen onder de zware last terecht en zat gekneld. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse.

“We hebben het slachtoffer bevrijd door de golfplaten op te heffen met behulp van hefkussens op luchtdruk”, reageert kapitein Filip Vandenberghe van brandweer Westhoek. Het slachtoffer liep meerdere breuken op in de benen. “De man werd met de mughelikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel. Er is geen levensgevaar”, aldus Vandenberghe. Volgens commissaris Kris Huysentruyt van de lokale politie Polder is het parket ingelicht over de zaak. Die moet nog beslissen of er al dan niet een onderzoek komt door Toezicht Welzijn op het Werk over de omstandigheden waarin het arbeidsongeval gebeurde.