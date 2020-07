Alle kinderen tussen 6 en 12 jaar krijgen ‘Doe-Boek’ om leuke zomervakantie te beleven in eigen buurt Timmy Van Assche

08 juli 2020

13u24 0 Koekelare Om de kinderen van de lagere school wat inspiratie te geven om een leuke zomervakantie te beleven, delen de gemeentelijke diensten een ‘Doe-Boek’ uit. Koekelare koopt zo’n 750 boekjes aan voor de 6- tot 12-jarigen.

Het idee van het Doe-Boekje komt van televisiemaker Dieter Coppens, bekend van het programma Down the Road. Steden en gemeenten kunnen de uitgave aankopen om vervolgens te verspreiden. “Dit toegankelijke boekje staat boordevol ideeën om volop te genieten, te spelen en te bewegen in de eigen gemeente. Op die manier tover je juli en augustus om tot twee maanden vol speels amusement, creatief plezier en (nog) meer verbinding tussen alle inwoners”, duidt schepen van Gezin Stijn Ramboer (sp.a).

De uitgave van het Doe-Boek kadert in een bredere samenwerking met Lokaal Gezondheidsoverleg Brugge-Oostende (Brugge-Oostende). In samenwerking met het LOGO is Koekelare geselecteerd als ‘Warme Gemeente’. De blauwe beer Warme William is daar getuige van. Je kan hem spotten bij het gemeentehuis. “Als gemeente willen we de komende jaren ook meer inzetten op het mentaal welzijn van onze kinderen en jongeren”, weet schepen Stijn Ramboer, die ook bevoegd is voor Gezondheid. “De gemeente krijgt 2.000 euro subsidie per jaar om aan het psychosociaal welzijn van kinderen te werken. Normaal zou ons startmoment plaatsvinden halfweg maart, maar door de coronacrisis is dat helaas niet kunnen doorgaan. We voorzien een intensieve samenwerking met verschillende partners, zoals de scholen en vzw Koekegoed. Gezien de huidige crisis besliste het schepencollege nu om voor alle 6- tot 12-jarigen in Koekelare een Doe-Boek te voorzien zodat de kinderen ook in hun buurt de zomer op een spannende manier kunnen doormaken.”

De boekjes worden verdeeld door de vrijwilligers van Koekelare Helpt. Later deze vakantie krijgen de kinderen ook een spannende opdracht van Warme William in de bus.