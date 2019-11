Aannemer (55) crasht met 1,42 promille in bloed, laat wrak achter en verstopt zich op zolder voor politie Mathias Mariën

12 november 2019

18u01 0 Koekelare Een 55-jarige aannemer uit Koekelare is veroordeeld tot een geldboete van 3.200 euro, waarvan de helft effectief, en 90 dagen rijverbod na een bizar ongeval. De man liet zijn wagen in het midden van de weg achter op z’n dak en verstopte zich op de zolder van zijn hangaar voor de politie. Hij bleek 1,42 promille alcohol in zijn bloed te hebben.

Het ongeval gebeurde op 7 februari van dit jaar. De 55-jarige man reed met zijn Volvo langs de Swytswal in Koekelare en verloor in een scherpe bocht de controle over zijn stuur. De vijftiger knalde tegen een boom en uiteindelijk kwam de wagen op z'n dak terecht. De chauffeur kroop meteen uit het wrak ... en besloot het op een lopen te zetten. De toegesnelde politie stond aanvankelijk voor een raadsel, maar trof de man even verderop aan op de zolder van zijn hangaar. Hij had er zich verstopt voor de politie, maar viel dus snel door de mand. Volgens zijn advocaat wou de aannemer echter niet vluchten. “Hij woont vlakbij en wou enkel materiaal halen om de wagen zo snel mogelijk van de baan te hebben. Op zolder zocht hij een ketting. Het was dus helemaal niet de bedoeling zich te verstoppen”, klonk het verweer. Dat maakte echter weinig indruk bij de politierechter, die stelt dat de man wel degelijk doelbewust wegvluchtte.