200 kinderen uit de bol tijdens kermisworp Timmy Van Assche

01 september 2019

18u01 1 Koekelare Tweehonderd kinderen genoten met volle teugen van de kermisworp. Die vond uitzonderlijk plaats bij de Brouwerij.

De kermisworp werd dit jaar in goeie banen geleid door de jeugddienst, in overleg met schepenen Jan Lievens (Open Vld) en Dirk Ampoorter (sp.a). De tweehonderd deelnemers werden onderverdeeld in vier leeftijdscategorieën om zo alle kinderen de kans te geven een prijs te pakken. Ballen, knuffels, gadgets en ook bonnetjes voor de kermisattracties vlogen in het rond. Zelfs wie niets kon pakken, kreeg achteraf een prijs. “Mede door het mooie weer mochten we heel wat volk verwelkomen”, glundert schepen Ampoorter. “Overigens steekt de kermis in het nieuw. We hebben besloten nog één kermis per jaar te laten plaatsvinden in het centrum en de Lentekermis vanaf 2020 te schrappen. We willen de Septemberkermis opwaarderen. We hebben het marktplein herschikt en een nieuwe attractie - de Move It 32 - aangetrokken, die heel wat jonge waaghalzen lokt.”