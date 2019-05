16-jarige bromfietser lichtgewond na aanrijding Jelle Houwen

26 mei 2019

09u46 0

In de Veldstraat in Koekelare raakte een 16-jarige bromfietser zaterdagavond lichtgewond na een verkeersongeval. Rond 18.30 uur reed de jongeman in op de zijkant van een bestelwagen toen die chauffeur rechts een oprit wilde opdraaien. De bromfietser kwam ten val en liep verwondingen op aan zijn been. Hij werd met de ziekenwagen naar het ziekenhuis van Torhout gebracht voor verzorging.