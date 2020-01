’t Westvlams Gemiengeld Vintekoor wint Koekelaarse cultuurprijs net voor ze er definitief mee ophouden Timmy Van Assche

09 januari 2020

17u48 1 Koekelare ’t Westvlams Gemiengeld Vintekoor heeft ‘De Bronzen Stekker’ 2019 gewonnen. Een jury beloonde het Vintekoor met de Koekelaarse cultuurprijs, gesticht door Marc Leplae, vooraleer ze er in 2020 na exact twintig jaar mee ophouden.

De Koekelaarse cultuurraad kent jaarlijks ‘De Bronzen Stekker’ toe aan een persoon of vereniging die zich tijdens het jaar of gedurende het ganse leven bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente. Een jury, bestaande uit het dagelijks bestuur van de cultuurraad, de voorzitters van verschillende adviesraden, lokale perslieden en de schepen van cultuur, beoordeelden de kandidaturen. ’t Westvlams Giemengeld Vintekoor, met frontman Johan Catteeuw uit deelgemeente Bovekerke, haalde het in de ultieme stemronde met drie kandidaten van Toneelkring Wilt van Gheeste en auteur Marina Defauw.

Erkenning

“Deze cultuurprijs is een erkenning voor de hele carrière van het Vintekoor, want na exact twintig jaar houden ze er in november van dit jaar definitief mee op. 25 full cd’s en honderden optredens later zijn ze een begrip in West-Vlaanderen en omstreken. Ze hebben bewezen dat het West-Vlaams als zangtaal wel degelijk ‘goed kan bekken’ en zorgen met hun parodieën altijd & overal voor de nodige ambiance”, motiveert de jury.

’t Westvlams Gemiengeld Vintekoor mag ‘De Bronzen Stekker’ officieel in ontvangst nemen op zondag 19 januari tijdens de uitreiking van de jaarlijkse cultuurprijzen in de Balluchon.