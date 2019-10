“Nooit meegemaakt”: nieuwe voorstelling ‘Wilt van Gheeste’ in recordtempo uitverkocht, extra show op de kalender geprikt Timmy Van Assche

12 oktober 2019

15u58 0 Koekelare De nieuwe theaterproductie van de lokale kring ‘Wilt van Gheeste' wordt pas in november opgevoerd, maar nu al zijn de vijf voorstellingen uitverkocht. Daarom komt er een extra, zesde show.

Wilt Van Gheeste bestaat tien jaar en biedt voor haar verjaardag een hilarisch toneelstuk aan: (H)Allo-(H)Allo, een eigen versie van de legendarische televisiereeks Allo Allo. De regie is opnieuw in handen van Elise de Gend, naar het schrijfwerk van auteurs Jeremy Lloyd en David Crof. Echter, de speeldata van zaterdag 9, zondag 10, woensdag 13, vrijdag 15 en zaterdag 16 november waren in een mum van tijd uitverkocht, goed voor zo’n 1.500 tickets. “Daarom hebben we besloten om nog een bijkomende zesde voorstelling in te plannen”, zegt toneelkringvoorzitter Tom Pollentier. “Deze vindt plaats op maandag 11 november om 18 uur, net als de andere voorstellingen in cultuurzaal de Balluchon.” Tickets kosten 8 euro en kunnen besteld worden via www.ticketwinkel.be “Deze gang van zaken zijn een unicum met ons toneelgezelschap en zeer leuk voor de ploeg om nu, met het 10-jarig bestaan van onze toneelvereniging, dergelijk succes te beleven.”