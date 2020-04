“Koekelare Leeft kan maar beter niet doorgaan”, oordelen burgemeester en organisatoren, gemeenteraad neemt definitieve beslissing Timmy Van Assche

17 april 2020

15u51 0 Koekelare De Nationale Veiligheidsraad besliste eerder al dat massamanifestaties tot 31 augustus zeker niet kunnen doorgaan. De twintigste editie van Koekelare Leeft staat dit jaar gepland van 4 tot 7 september, net buiten de periode waarbinnen grootschalige festivals al zeker verboden zijn. “ Ik ben van oordeel dat het festival dit jaar niet kan doorgaan”, zegt burgemeester Patrick Lansens (sp.a). Hij wordt daarin gesteund door het schepencollege. De gemeenteraad zal de definitieve beslissing nemen.

“Er is momenteel geen enkele garantie dat grootschalige manifestaties of zelfs kleinere festivals zullen toegelaten worden vanaf september. Dat blijft hoogst onzeker”, haalt Lansens aan. “Los daarvan vind ik het totaal onverantwoord, zolang er geen vaccin is tegen het Covid-19-virus, om tot 4.000 mensen samen te steken in een feesttent, soms tot drie personen per vierkante meter. Het is overduidelijk dat de regels inzake social distancing op geen enkele manier kunnen nageleefd worden - wat nochtans essentieel blijft. Experts vertellen ons dat alles in het werk dient gesteld te worden om een opflakkering van de huidige pandemie te vermijden. Experts vrezen bovendien dat een tweede en eventueel zelfs derde golf van de pandemie nog dit jaar mogelijk is. De gezondheid van onze mensen is het hoogste goed en het is niet aanvaardbaar om onnodige risico’s te nemen.” Daarnaast wijst de burgemeester erop dat het festival ook op een gepaste manier moet voorbereid en georganiseerd kunnen worden. “Dat is onmogelijk in dit klimaat”, benadrukt Lansens. “Er is een constante dreiging dat het festival sowieso nog kan verboden worden door de hogere overheid. Op dit moment klaarheid scheppen is meer dan aangewezen en getuigt zelfs van goed bestuur. Een festival niet kunnen bijwonen is van voorbijgaande aard en al zeker geen halszaak, zwaar ziek worden met blijvend letsel en mogelijk zelfs fatale gevolgen is dat wel.”

Er is al overleg geweest tussen de gemeente en de festivalorganisatoren. “Zij zien ook in dat in september een festival van deze omvang organiseren een gevaar voor de volksgezondheid betekent en totaal onverantwoord is. Zij staan dan ook volledig achter een annulatie. Zij zijn zelfs vragende partij voor duidelijkheid op korte termijn. Als men die van hogerhand nog niet kan geven, dan zorgen wij daar wel voor.” De organiserende vzw bevestigt. “Wij zijn verheugd dat er nu duidelijkheid geschapen wordt door de lokale overheid. Wij hebben een goede band met de gemeente en zijn blij dat hierover overlegd werd.Er is van de hogere overheid momenteel geen enkele garantie dat zij een festival zullen toelaten vanaf september. Wij willen zeker niet meemaken dat er geannuleerd zou worden enkele weken of dagen voor de start. Dat zou een nachtmerrie zijn en mogelijk het einde betekenen van Koekelare Leeft. De voorbereidingen verlopen ook veel moeilijker in volle coronacrisis. Onze focus ligt nu al op de editie van volgend jaar en zullen ons jubileum verschuiven van 3 tot 6 september 2021.”

Het laatste woord is nu aan de gemeenteraad, maar het lijdt weinig twijfel dat die het voorstel van de burgemeester zal volgen. Op 27 april komen de Koekelaarse raadsleden samen.