Zwinooievaar Cora vliegt via Parijs en de Eiffeltoren richting Marokko Mathias Mariën

17 september 2020

10u46 0 Knokke-Heist Een van de vier ooievaars die dit voorjaar in het Zwin Natuur Park in Knokke een zender kreeg, heeft de Straat van Gibraltar overgestoken en is aangekomen in Marokko. Leuk detail: op 1 september vloog de ooievaar nog rakelings langs de Eiffeltoren.

Zwinooievaar Cora heeft daarmee als eerste Afrika bereikt waar ze zal overwinteren. Vorig jaar kwam Emily als eerste bezenderde Zwinooievaar pas eind september op het Afrikaanse vasteland aan.

De vier maanden oude Cora blijkt dit jaar veruit de meest avontuurlijke van de vier ooievaars die dit jaar een zender kregen. Op 31 augustus verliet ze bij een tweede poging het Zwin en Noord-West-Vlaanderen. Op 1 september passeerde ze rakelings langs de Eiffeltoren in Parijs. Amper twee weken later, en 2.000 kilometer verder, stak ze de Straat van Gibraltar over. De zee-engte is slechts 15 kilometer breed. Dat lijkt een peulschil voor een ooievaar, maar door de hevige winden die er vaak waaien is het een gevaarlijke plek voor trekvogels. De andere ooievaars, Esperanza, Guido en Kris verblijven momenteel nog in Noord-Frankrijk.

Hadewijch en Reinout, die vorig jaar al bezenderd werden, zijn ook op weg naar de Middellandse Zee. Hadewijch, die vorig jaar ook in Marokko overwinterde, zit momenteel in de regio Navarra in Noord-Spanje. Reinout rust even in Madrid.

Wie geïnteresseerd is in de trek van de bezenderde ooievaars kan deze volgen op de website van het Zwin Natuur Park of via de Facebookpagina.

