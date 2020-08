Zwin Natuur Park zet vleermuizen en nachtdieren in de kijker Mathias Mariën

14 augustus 2020

14u22 0 Knokke-Heist De provincie West-Vlaanderen en het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist zetten de komende weken vleermuizen in de kijker. Op vrijdag 21 augustus, zaterdag 22 augustus, vrijdag 28 augustus en zaterdag 5 september zijn er ‘Vleermuizenavonden’. Nieuw dit jaar is het Nachtfladdercafé dat op zaterdag 29 augustus op het programma staat.

Tijdens de ‘Vleermuizenavonden’, die telkens beginnen om 20 uur, geeft Zwingids en vleermuizenkenner Jan Talloen een presentatie over deze nachtdieren. Daarna neemt hij de bezoekers bij zonsondergang mee in het Zwin Natuur Park. Ze gaan met een batdetector op zoek naar vleermuizen. Een batdetector zet de ultrasone geluiden van de vleermuizen om in geluiden die hoorbaar zijn voor de mens. Zo kan het toestel de vleermuizen helpen lokaliseren. Elke vleermuissoort heeft bovendien een typisch ultrasoon geluid. Zo kunnen dus ook de verschillende soorten herkend worden.

Vleermuizen gebruiken echolocatie om te navigeren en om voedsel te vinden in het donker. Bij die techniek stoten ze ultrasone geluiden uit. Wanneer die tonen botsen tegen een prooi of een obstakel vangen de vleermuizen de teruggekaatste echo op. Zo weten ze waar hun prooi zich bevindt of hoe ze zichzelf moeten bijsturen.

Nachtfladdercafé

Het Nachtfladdercafé is een nieuwe activiteit die eenmalig plaatsvindt op zaterdag 29 augustus om 20 uur. Bij zonsondergang zoeken bezoekers naar boeiende dieren die vooral ’s avonds en ’s nachts actief zijn, zoals nachtvlinders en vleermuizen. De nachtvlinders worden bekeken tegen een wit doek zodat ze goed zichtbaar zijn. Met een batdetector wordt gezocht naar vleermuizen onder begeleiding van specialisten.

Bezoekers kunnen ook met de telescopen turen naar de sterrenhemel en krijgen uitleg van een medewerker van Cozmix, het bezoekerscentrum van de Brugse volksterrenwacht Beisbroek. Jonge bezoekertjes kunnen luisteren naar een leuk verhaal over kleine vleermuizen.

Door de coronamaatregelen moet je een ticket voor een bezoek aan het Zwin Natuur Park vooraf reserveren op www.zwin.be.