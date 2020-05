Zwin Natuur Park heropent op 26 mei de deuren Mathias Mariën

15 mei 2020

20u07 0 Knokke-Heist Het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist opent na de coronalockdown als eerste provinciaal bezoekerscentrum opnieuw de deuren vanaf 26 mei.

Met de heropening gaan de nodige voorzorgsmaatregelen gepaard om het coronavirus zo weinig mogelijk kansen tot verspreiding te geven. Zo is het onder andere verplicht om online een ticket aan te kopen via zwin.be of telefonisch te reserveren. De bezoeker zal zijn tijdstip van aankomst moeten aanduiden. Dit werd opgedeeld per half uur, met een maximaal bezoekersaantal van 30 personen per half uur. Er worden telkens vijf plaatsen per half uur voorzien voor abonnees. Er is een vast circulatieplan uitgestippeld, zowel in het bezoekerscentrum als in de Zwinshop. Instromende bezoekers worden meteen afgescheiden van bezoekers die het park verlaten. Overal moet de regel van ‘social distancing’ gerespecteerd worden.

Via vloerstickers en infoborden is het duidelijk voor de bezoeker hoe ze het circulatieplan moeten volgen. Dit wordt ook extra begeleid door de Zwingidsen en het volledige Zwinteam. Op verschillende plaatsen zal er ontsmettingsmiddel voorzien zijn, zoals bij de ingang, de Zwinshop en het huttenparcours. Alle elementen die vaak aangeraakt worden, zoals de Swarovskikijkers in het park en op de panoramatoren, worden frequent ontsmet. Aan de onthaalbalie staan anti-hoestschermen ter bescherming van het personeel en de bezoekers.

De educatieve speelelementen en de Zwinbistro The Shelter blijven voorlopig afgesloten. Ook de weekendwandelingen gaan minstens tot en met 8 juni niet door.