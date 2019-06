Zwin Natuur Park brengt publicatie ‘Wilde rozen in het Zwin en de kustduinen’ uit Mathias Mariën

13 juni 2019

17u00 0 Knokke-Heist De Provincie West-Vlaanderen en het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist hebben een gloednieuw boek uitgebracht: ‘Wilde rozen in het Zwin en de kustduinen’ van wetenschapper en topbotanicus Arnout Zwaenepoel. De uitgave belicht een minder bekend, maar wel rijk aspect van het natuurgebied, namelijk de bijzondere diversiteit aan wilde rozen.

Het Zwin is vooral bekend voor de vele vogels die er jaarlijks neerstrijken of er hun vaste habitat hebben. Minder bekend is dat het duingebied ook voor wilde rozen een uitzonderlijke plaats is. Om de bekendste bloem onder de planten recht aan te doen, heeft het Zwin Natuur Park een gloednieuw boek uitgegeven: ‘Wilde rozen in het Zwin en de kustduinen’.

Wat rozen tot de zo bekende bloemen maakt, zijn niet alleen de stekels, maar vooral het uitzicht, de kleur en de geur uiteraard. In deze publicatie vinden lezers er alles over terug: het medisch gebruik, de parfums, de basis voor de rozen in je tuin, de herkomst en welke rol ze spelen in de natuur.

Overzicht

De ondertitel ‘Hoe de seksuele frivoliteit van wilde rozen tot wanhoop drijft’ slaat vooral op het wetenschappelijke, maar verwijst ook naar de passionele, complete aanpak die auteur Arnout Zwaenepoel in dat overzichtswerk stak. Het boek werkt namelijk met de meest recente inzichten voor de indeling van wilde rozen en geeft aan de hand van een keur van foto’s een perfect overzicht van de vele soorten en variëteiten die in het Zwin en langsheen de kust kunnen voorkomen, goed voor 369 fleurige pagina’s. Exclusieve foto’s, oude aquarellen en passende illustraties zorgen voor een gepaste begeleiding bij de teksten. Fotografe Misjel Decleer stond in voor de foto’s en maken van deze publicatie tevens een tijdloos kijkboek. Gedeputeerde voor milieu, natuur en landschap Jurgen Vanlerberghe verzorgt het voorwoord.