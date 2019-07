Zwin geeft drie jonge ooievaars een zender: “Vogels zullen die 25 gram amper merken” Bart Huysentruyt

29 juli 2019

14u29 0 Knokke-Heist In het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist hebben maandag drie jonge ooievaars een zender gekregen. Dankzij het apparaat kunnen de ooievaars in de toekomst voortdurend gevolgd worden. “Het gaat om heel lichte zenders, die de vogels niet storen”, zegt gedeputeerde voor Natuur Jurgen Vanlerberghe (sp.a).

Het wetenschappelijk onderzoek past in een langdurige samenwerking met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Zowel het zenderen als het ringen van ooievaars past in de traditie van langlopend onderzoek naar ooievaars in het Zwin. “Het gaat zenders van slechts 25 gram. Dat is minder dan 1 procent van het gewicht van de ooievaars”, duidt gedeputeerde voor Natuur Jurgen Vanlerberghe (sp.a). “De zenders werken op zonne-energie. Ze geven tot op enkele meters na heel nauwkeurig de positie van de ooievaars weer. De drie jonge ooievaars met een zender zijn dit jaar geboren.”

Trekroutes

Het opzet van het zenderproject is om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van ooievaars uit het Zwin Natuur Park in ruimte en tijd, ook in functie van veranderende leefomstandigheden van de vogels. Het leert welke trekroutes de ooievaars nemen, waar ze overwinteren en het zal ook inzichten geven in de uitdagingen waarmee de vogels te maken krijgen. “De ooievaar is een soort om te koesteren en de zenderresultaten zullen belangrijke informatie opleveren om te helpen het voortbestaan van de ooievaars te vrijwaren. De volgende jaren zullen nog meer ooievaars een zender krijgen”, zegt Vanlerberghe.

Spaanse vuilnisbelten

Een groot aantal ooievaars overwintert op vuilnisbelten in Spanje. Deze vuilnisbelten worden binnenkort gesloten in het kader van de Europese afvalstoffenwetgeving. Daardoor zal de toestand en de omstandigheden van hun overwinteringskwartier grondig gewijzigd worden. “Dergelijk onderzoek is van groot belang omdat de ooievaars een essentieel deel vormen van het natuurpatrimonium van West-Vlaanderen en in het bijzonder van het Zwin Natuur Park”, zegt de gedeputeerde. “Er komen steeds meer ooievaarskoppels voor in de Zwinregio en de natuurlijke populatie groeit langzaam. Ze komen zelfs tot in Brugge.”

Tot in Algerije

In het Zwin Natuur Park kregen sinds 1965 al meer dan 300 ooievaars een wetenschappelijke ring om de poot. Een meerderheid van de in het Zwin geringde ooievaars heeft ooit minstens 1 keer een terugmelding gekregen, dat wil zeggen dat ze zijn teruggekeerd naar het Zwin. Dat zijn honderden terugmeldingen in totaal. Sommige vogels zijn doorheen de jaren meermaals teruggemeld. De verste vogels gingen tot in Algerije, zo’n 2.100 kilometer ver.

De resultaten van het onderzoek zullen op de website van het Zwin Natuur Park te volgen zijn.