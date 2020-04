Zweven op het water met deze vliegende surfplank: E-Foil van 11.000 euro komt deze zomer naar Knokke Mathias Mariën

28 april 2020

15u25 0 Knokke-Heist Surfers Paradise in Knokke pakt deze zomer uit met de E-foil, een surfspeeltje op batterijen. Kostprijs: 11.000 euro. De bedoeling van de bijzondere surfplank is dat gebruikers als het ware zweven boven het water.

Uitbater van het Surfers Paradise Frank Vanleenhove is alvast enthousiast over het tuig. “Eigenlijk bestaat de E-foil uit een surfboard met onderaan een 70 cm lange foil – een soort vliegtuigvin – met daarop een schroef gemonteerd. In het board zit een batterij die via de vin verbonden is met de schroef.”

Vliegend tapijt

“Die batterij heeft, afhankelijk van lichaamsgewicht, windsterkte en gewenste snelheid, een levensduur van ongeveer 90 minuten”, legt Vanleenhove uit. “Er kunnen snelheden mee bereikt worden tot 45 km per uur. Wanneer je op het board staat of ligt, heb je een remote control in de hand. Daarmee kan je via bluetooth de snelheid regelen. Wanneer het board op snelheid komt, zorgt de foil ervoor dat je als het ware een opwaartse stuwing krijgt, en komt het board dus los van het water. De gebruiker staat ondertussen op het board en zweeft geruisloos boven het water, net als op een vliegend tapijt.”

Voor gebruikers zonder enige ervaring op het water, zal een lespakket voorzien worden. Wanneer de E-foil in gebruik kan genomen worden, hangt af van wanneer het opnieuw is toegelaten om watersporten te beoefenen.