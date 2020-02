Zware tol bij crash met politiewagen in Knokke: twee politiehonden laten het leven, vijf personen naar ziekenhuis Mathias Mariën

02 februari 2020

07u21 78 Knokke-Heist Een voertuig van de politiezone Damme/Knokke-Heist is zondagochtend betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval. De agenten waren op weg naar een interventie, toen ze ter hoogte van de Kalvekeetdijk in aanrijding kwamen met een personenwagen die de parking van een hotel afreed. Bij de crash kwamen twee politiehonden om het leven. “De verslagenheid binnen het korps is groot", klinkt het bij collega’s.

Het ongeval gebeurde even na 2 uur. Het politievoertuig was op weg naar een dringende interventie, toen het ter hoogte van het Ibis hotel verkeerd liep. De personenwagen reed de parking af net op het moment dat de politiewagen er passeerde. De klap was enorm. Beide wagens werden tegen een boom geslingerd. In totaal raakten vijf personen, waaronder twee politiemensen, gewond. Ze werden allen overgebracht naar het ziekenhuis.

De tol voor de politiezone Damme/Knokke-Heist liep echter nog zwaarder op. In de patrouillewagen zaten behalve de twee agenten ook twee politiehonden. Zij overleefden de crash niet. De verslagenheid binnen het korps is zeer groot. “We verliezen twee collega’s”, klinkt het. Korpschef Steve Desmet kwam persoonlijk naar de plaats van het ongeval. Ook hij was zwaar onder de indruk. Door het ongeval was de Kalvekeetdijk afgesloten voor het verkeer. De collega’s van de politiezone Blankenberge kwamen de vaststellingen doen.

Vertrouwd beeld

De hondenpolitie is al tientallen jaren een vaste waarde in het straatbeeld van Damme en Knokke-Heist. Het team bestaat momenteel uit drie hondengeleiders en acht honden. Begin december maakte de politiezone nog bekend dat ze hadden geïnvesteerd in drie nieuwe dienstwagens. Bij de aankoop had het politieteam veel aandacht voor het comfort en de veiligheid van de hondengeleiders en hun trouwe viervoeters. De wagens zijn uitgerust met extra airconditionings om de honden tijdens warme dagen de nodige verkoeling te bieden. De hondenkennels zijn bovendien op maat gemaakt en voorzien van noodluiken. Zo kunnen de viervoeters de hondengeleiders op elk moment bijstaan. De hondengeleiders kunnen via een van de noodluiken de honden ook in de wagen bij zich nemen.