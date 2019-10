Zware beschadigingen toegebracht in Automatenshop Knokke in Lippenslaan Bart Boterman

20 oktober 2019

16u36 3 Knokke-Heist In de nacht van vrijdag op zaterdag is zware schade toegebracht in Automatenshop Knokke in de Lippenslaan. Het glas van een twee automaat werd aan diggelen geslagen. Het gaat om puur vandalisme, want er bleek niets gestolen.

Het was de politie die de eigenaars opbelde vrijdagnacht. De feiten gebeurden rond 3 uur, is op camerabeelden te zien. Volgens de uitbaters waren enkele jongeren verantwoordelijk. Ze wilden iets kopen, maar bedienden de machine niet juist zodat dat niet lukte. Een van hen trapte dan maar het glas stuk.

Een van de daders zou zaterdagnacht herkend zijn door een werknemer van een café in de buurt, die de uitbaters van de automatenshop kent. De man lichtte de politie in. De politie Damme/Knokke-Heist kan enkel bevestigen dat het onderzoek aan de gang is. De uitbaters van Automatenshop Knokke ramen de schade op 1.000 euro, plus het feit dat er een tijd lang niets verkocht kan worden met de automaat, tot de herstelling rond is. Het is al de tweede keer dat er beschadigingen worden toegebracht in de automatenshop.