Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis vieren 160ste verjaardag Mathias Mariën

12 juni 2019

19u20 0 Knokke-Heist Op zaterdag 22 juni vieren de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis hun 160ste verjaardag in Heist.

De plechtigheid begint om 16.30 uur met een eucharistieviering in de Sint-Antoniuskerk voorgegaan door bisschop Lode Aerts en opgeluisterd door het vocaal ensemble Blush. Om 18 uur is een groot volksfeest voorzien in de verkeersvrije Kursaalstraat met optredens van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Heist, The Limelights en Mama’s Jasje. Bij regenweer verhuist het feest naar de sporthal in de Kerkstraat.