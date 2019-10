Zoute Grand Prix breidt uit met rally voor vrouwen, wedstrijd in Durbuy en kerstrace Mathias Mariën

13 oktober 2019

13u06 3 Knokke-Heist De organisatoren van de Zoute Grand Prix in Knokke hebben grootste plannen voor de komende jaren. De Zoute Grand Prix in oktober blijft, maar het programma wordt uitgebreid met enkele spectaculaire evenementen. Zo komt er een kerstrally, een rally voor vrouwen en een race in Durbuy. Marc Coucke zal daarbij instaan voor de logistieke ondersteuning.

De organisatoren verwachten veel van hun Christmas Rally, die volgend jaar december voor het eerst zal plaatsvinden. De oldtimers vertrekken ’s morgens vanuit Winterwonderland in Plopsaland De Panne om ’s avonds in een winters sprookjesdecor in Knokke-Heist aan te komen. Maar dé verrassing is de rally tussen Durbuy en het Zoute. Deze wedstrijd zal plaatsvinden van 30 april tot 3 mei 2020. Alleen wagens die gebouwd werden voor 1975 zullen kunnen deelnemen, maar in 2021 komt ook daar verandering in. Binnen twee jaar zal de Rally van Durbuy over twee weekends verspreid worden en zal er ook een wedstrijd voor nieuwe wagens georganiseerd worden.

Vier nieuwe rally's

De komende jaren wil de Zoute Grand Prix zich nationaal en internationaal sterker op de kaart zetten als organisator van classic car-evenementen met een exclusief karakter. Het team van zes mensen zou de komende twee jaar uitgebreid worden naar 20 tot 25 mensen. Volgend jaar staan al vijf evenementen gepland. Begin mei vindt de Rallye de Durbuy plaats, een maand later volgt een Women Only Rally, een kustrally voorbehouden aan vrouwelijke deelnemers, van Deauville over Le Touquet-Paris Plage naar Knokke. In augustus komt een ‘Generations Rally’, waarin bijvoorbeeld vader en zoon of moeder en dochter samen rijden. In oktober volgt dan de traditionele Zoute Grand Prix, om het jaar in december af te sluiten met een Zoute X-mas Rally. “Zoute Grand Prix wordt een familienaam van verschillende onderdelen”, zegt oprichter en eigenaar Filip Bourgoo. “Autosalons hebben het in Europa steeds moeilijker om te overleven, wij willen de automobiel combineren met lekker eten en ‘having a good time’ en willen de mensen tonen hoe mooi België is.”

Geslaagde editie

De tiende editie van afgelopen weekend was ondanks het regenweer wel opnieuw een groot succes. “Cijfers zijn er nog niet, maar de eerste peilingen wijzen uit dat er minstens evenveel volk was als de voorbije jaren”, glundert Filip Bourgoo. “We zijn bijzonder trots op het parcours dat we de voorbije jaren hebben afgelegd. Van handelaars krijgen we te horen dat ze hun beste omzetten van het jaar draaien in een periode waarin Knokke normaal niet meer leeft. Dat willen we ook bereiken met onze kerstrally: de eerste twee weken van december zijn traditioneel heel kalm. We willen dat helpen veranderen. En geloof me: we hebben nog heel wat ideeën voor de verdere toekomst", besluit Bourgoo.