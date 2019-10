Zoute Grand Prix breidt uit en volgt Marc Coucke richting Durbuy én pakt uit met rally voor vrouwen Mathias Mariën

13 oktober 2019

13u06 0 Knokke-Heist De organisatoren van de Zoute Grand Prix in Knokke hebben grootste plannen voor de komende jaren. De Zoute Grand Prix in oktober blijft, maar het programma wordt uitgebreid met enkele spectaculaire evenementen. Zo komt er een kerstrally, een rally voor enkel vrouwen én een race in Durbuy. Marc Coucke himself zal daarbij instaan voor de logistieke ondersteuning.

De organisatoren verwachten veel van hun Christmas Rally die volgend jaar december voor het eerst zal plaatsvinden. De oldtimers vertrekken ’s morgens vanuit Winterwonderland in Plopsaland De Panne om ’s avonds in een winters sprookjesdecor in Knokke-Heist aan te komen. Maar dé verrassing is de rally tussen Durbuy en het Zoute. Deze wedstrijd zal doorgaan tussen 30 april en 3 mei 2020. Enkel wagens die gebouwd werden voor 1975 zullen aan de rally kunnen deelnemen, maar in 2021 komt ook daar verandering in. Binnen twee jaar zal de Rally van Durbuy over twee weekends verspreid worden en zal er ook een wedstrijd voor nieuwe wagens georganiseerd worden.

Vrouwen

In de toekomst komt er ook een rally enkel voor vrouwen. Op die manier wil de organisatie het doelpubliek uitbreiden.