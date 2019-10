Exclusief voor abonnees Zoute GP in Knokke pakt groots uit: Van Jacky Ickx tot Remco Evenepoel en deze 7 unieke modellen van BMW tot Porsche Mathias Mariën

09 oktober 2019

05u11 10 Knokke-Heist De 10de editie van de Zoute Grand Prix in Knokke-Heist pakt de komende vier dagen uit met verschillende primeurs en bekende gasten. De grootste en meest exclusieve merken stellen er hun in aanwezigheid van (inetrnationale) sterren hun nieuwste modellen voor. Van BMW tot Porsche en Stoffel Vandoorne tot Dimitri Vegas: ze zijn allemaal van de partij.

Om te beginnen enkele cijfers om van te duizelen. Vorig jaar lokte de Zoute Grand Prix maar liefst 263.000 bezoekers naar Knokke. Neem daarbij de 13.000 vips, 103 journalisten en 645 (!) verschillende wagens en je weet dat het event een absoluut hoogtepunt is voor elke autoliefhebber. Dit jaar wil de organisatie groots uitpakken voor de tiende verjaardag. De verwachtingen zijn alvast hooggespannen. Van donderdag tot zondag stellen de grootste merken er hun nieuwste modellen voor. De omgeving van het Albertplein vormt vier dagen lang het kloppend hart van het evenement. Heel wat straten zijn verkeersvrij. Voor het grote publiek is de parking Hippique in de Nieuwstraat beschikbaar. Een shuttle voert bezoekers naar het centrum. Het overgrote deel van de Zoute GP is gratis toegankelijk.

Sterren spotten

