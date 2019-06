Zomerparcours zorgt voor extra beleving in Zwin Natuur Park Mathias Mariën

26 juni 2019

12u50 0 Knokke-Heist Tijdens de zomervakantie zorgt de Provincie West-Vlaanderen voor extra beleving langs het huttenparcours in het Zwin Natuur Park. Van zaterdag 29 juni tot zondag 1 september staan er tal van activiteiten op het programma voor jong en oud.

De hele dag zijn er verschillende activiteiten, zowel in de voor- als in de namiddag. Er zijn ook dagactiviteiten en gedurende de hele zomer staan er Zwingidsen in de themahutten op het belevingsparcours van het park.

Voormiddagactiviteiten:

De hele zomervakantie lang zijn er elke voormiddag extra kinderactiviteiten in de boshut en het kijkcentrum: knutselen, een voorleesverhaal of gezelschapspelletjes in het teken van drie verschillende thema’s:

van 29 juni t.e.m. 21 juli: vogels

van 22 juli tot 11 augustus: plasticsoep

van 12 augustus t.e.m. 1 september: boomkikker

In augustus komt er nog een activiteit bij, want dan staat de ringer elke voormiddag klaar om vogels te ringen. Wie dit live wil meemaken kan elke dag tussen 10 uur en 12 uur terecht in de ringhut.

Namiddagactiviteiten:

In de namiddag kunnen bezoekers in het kijkcentrum terecht voor het zoutwaterlabo, uniek in België. Een gids vertelt alles over het zoutwaterleven, dat je van dichtbij kunt bekijken door de microscoop.

Dagactiviteiten:

De hele dag lang kunnen bezoekers terecht in de kijkhut en de labohut. In de kijkhut toont een Zwingids door de telescoop welke vogels er te zien zijn op het broedeiland en staat hij alle bezoekers te woord met een boeiende uitleg. In de labohut kunnen de bezoekers de kleinste zoetwaterdiertjes van dichtbij bekijken onder de microscoop. In de ringhut is er in juli doorlopend een film te zien over het ringen van vogels.

Daarnaast kunnen kinderen tussen 6 en 12 jaar de hele zomervakantie op zoek naar de schatkist van ‘Vlieg’ aan de hand van een leuke zoektocht.

Praktisch – Zomerparcours:

Data: tot en met 1 september 2019

Plaats: Zwin Natuur Park, Graaf Leon Lippensdreef 8 in Knokke-Heist

Het zomerparcours is inbegrepen in een standaard ticket. Daarnaast is de zomertentoonstelling ‘Guillaume Bijl, Sorry installatie 2019’ die loopt van 30 juni tot 15 september, ook inbegrepen in het toegangsticket tot het Zwin Natuur Park.

Prijs: -6 jaar: gratis; van 6 t.e.m. 17 jaar: 5 euro; vanaf 18 jaar: 10 euro online (12 euro aan de kassa)