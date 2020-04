Ziekenhuispersoneel vormt erehaag voor patiënt die herstelt uit kritieke toestand: “Opsteker voor alle collega’s” Mathias Mariën

18 april 2020

14u14 212 Knokke-Heist Emotioneel moment vrijdag in het AZ Zeno in Knokke-Heist: een patiënt die door het coronavirus in kritieke toestand in het ziekenhuis terechtkwam, is hersteld en mocht terug naar huis. Het personeel vormde een erehaag voor de man, die duidelijk onder de indruk was.



Het gaat om de eerste coronapatiënt die beademd moest worden op de intensieve zorgen van het ziekenhuis. Aan het plafond had het personeel vlaggetjes opgehangen en de man kreeg ook bloemen. “Gelukkig zijn er in deze moeilijke periode af en toe ook positieve verhalen te melden”, laat het AZ Zeno weten. “Vrijdag mocht een van onze patiënten die een tijdlang op intensieve zorg werd behandeld en beademend opnieuw naar huis. We vormden met veel liefde een erehaag tijdens zijn uitzwaai! Het is een enorme opsteker voor alle betrokken collega’s.” De man zelf reageerde al op het filmpje door nogmaals alle dokters en verpleegkundigen uitdrukkelijk te bedanken.