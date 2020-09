Zeven spelers van KFC Heist testen positief op corona na match tegen lokale vriendengroep Mathias Mariën

18 september 2020

15u57 0 Knokke-Heist 30 spelers van voetbalploeg KFC Heist zitten in quarantaine na een oefenwedstrijd tegen een lokale vriendengroep. Ondertussen testten al zeven spelers positief op het coronavirus. “Maar reden tot paniek is er zeker niet. We hebben de bronbesmetting gevonden”, zegt voorzitter Piet De Groote, ook eerste schepen in de kustgemeente.

De bal ging aan het rollen toen een speler van de B-ploeg zondagavond lichte koorts kreeg. De man onderging een coronatest en bleek positief. Ondertussen testten ook zijn teamgenoten én de spelers van de gewestelijke reserven - die in dezelfde kleedkamer zaten - zich. Momenteel blijken er al zeven spelers besmet.

Bronbesmetting gevonden

“Het is belangrijk dat we wéten wat de bronbesmetting is”, reageert voorzitter Piet De Groote. Die bron is een oefenwedstrijd van de B-ploeg van Heist tegen een lokale vriendengroep. Wellicht was op dat moment al één iemand besmet. Omdat de gewestelijke reserven diezelfde avond mee in dezelfde kleedkamer én in de kantine zaten, moesten ook zij een coronatest ondergaan. Alles samen zitten 30 spelers in quarantaine. Zeven daarvan zijn positief bevonden. Hun wedstrijden van dit weekend zijn logischerwijs uitgesteld. Ook de matchen van de U15 en U12 zijn uitgesteld, omdat twee spelers in quarantaine daar trainer zijn. Voor de A-ploeg zijn er geen gevolgen. “We hebben heel snel gehandeld”, gaat Piet De Groote verder.

Relatief jonge mensen

Door de positieve coronabesmetting bij de voetbalploeg heeft Knokke-Heist plots een stuk meer besmettingen, maar reden tot paniek is er niet omdat het om een ‘gegroepeerde’ besmetting gaat. Bij KFC Heist nemen ze alvast extra maatregelen. “Naar de toekomst toe gaan we wel binnen de teams werken met vaste bubbels van spelers, zodat er een beperkt aantal samen in de kleedkamer en douches gaat”, aldus de voorzitter, die erop wijst dat het - op één vijftiger na - om relatief jonge mensen gaat die besmet raakten.