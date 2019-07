Zes keer minder kinderen verlopen gelopen aan zee in vergelijking met vorig jaar Mathias Mariën

16 juli 2019

16u56 0 Knokke-Heist In de eerste twee weken van de zomervakantie zijn er aan de kust ‘slechts’ 102 kinderen verlopen gelopen. In vergelijking met vorig jaar zijn dat er zes keer minder, toen waren er nog 597. “Het minder goede weer is de voornaamste oorzaak”, zegt de kustreddingsdienst.

Of het nieuwe ‘lachend kakske’ er voor iets tussenzit, is zeer de vraag. Maar vooral in Oostende is het verschil opmerkelijk groot. In het begin van de zomer 2018 liepen daar nog 226 kindjes verloren, dit jaar zijn er dat amper 45.

Polsbandjes

Zoals voorgaande jaren worden er 750.000 polsbandjes verdeeld over de 10 kustgemeenten. Dit dankzij de steun van AXA, Dag Allemaal en Studio 100.“Zoals vorige jaren merken we dat de polsbandjes erg populair zijn. Heel veel winkels en handelaars aan onze kust bieden een display met bandjes aan in hun zaak én velen onder hen vroegen reeds een refill aan omdat ze door hun eerste voorraad heen zaten”, aldus An Beun, secretaris IKWV.

Ook de actie (www.kust.promo) op de ommezijde van de bandjes kan op steeds meer belangstelling rekenen: vele winkels, restaurants, attractieparken en musea aan de kust bieden hun bezoekers een fikse korting of een leuk extraatje aan op vertoon van het polsbandje. “Alsof de veiligheid van je kinderen nog geen reden genoeg is om een gratis polsbandje op te pikken, dan kan deze actie de mensen misschien helemaal overtuigen”, glimlacht Beun. Op de polsbandjes kan je de naam en een gsm nummer noteren zodat de redders aan zee je snel kunnen contacteren als je kleintje toch even op verkenning is geweest en de weg niet meer terug vindt. De gratis polsbandjes zijn te verkrijgen bij de redders, EHBO posten, openbare toiletten, toeristische kantoren, badkarhouders, lijnwinkels en dagbladhandelaars aan de kust.

Afval

De Kustreddingsdienst benadrukt wel dat het - zelfs indien het kindje een polsbandje draagt - loont het ook om goede afspraken te maken. “Maak je kinderen vertrouwd met de redders zodat ze hen durven aanspreken als ze de weg kwijt zijn én spreek onder de volwassenen een beurtrol af om de kinderen in het oog te houden”, geeft An Beun enkele tips mee. “Zo komt iedereen aan ontspanning toe. Laat je kinderen bovendien nooit onbegeleid het water in. Ook kinderen met een zwemdiploma kunnen zwaar in de problemen komen door sterke stroming of golven.” De drukte op het strand brengt helaas ook een berg afval met zich mee. De redders roepen de toeristen dan ook op om hun afval in de vuilnisbakken te deponeren. Op erg drukke dagen kan het gebeuren dat ook deze vuilnisbakken overvol raken. De kustgemeenten doen hun uiterste best om ze zo snel mogelijk te legen. “Is de vuilnisbak vol? Laat dat geen excuus zijn om je afval op het strand te laten slingeren. Sinds 2010 kan je bij de redders gratis afvalzakjes krijgen om je strandafval in te verzamelen. Dit project wordt gefinancierd door De Mooimakers”, geeft Beun nog mee.