Zes jaar na de verwoestende brand, schittert Sint-Niklaaskerk weer: “Ze is mooier dan vroeger” Kerkfabriek hoopt dat gebouw weer kloppend hart van Westkapelle wordt Bart Huysentruyt

06 december 2019

18u13 0 Knokke-Heist Zes jaar en acht maanden na de verwoestende brand, staat de Sint-Niklaaskerk van Westkapelle weer te schitteren in alle glorie. Het enorme renovatiewerk oogst applaus van Knokke tot Parijs. “Mijn hart huppelt van geluk, want de kerk is zelfs mooier dan vroeger", zegt Jan Bode van de Kerfabriek.

Op 26 maart 2013 verwoestte een felle brand de Sint-Niklaaskerk van Westkapelle. De kerk heeft een geschiedenis die teruggaat tot de twaalfde eeuw. De heropbouw van het beschermde monument was dan ook een bijzonder complex dossier. Er werd eerst meer dan een jaar verloren door een verzekeringskwestie. Pas na de vrijgave door het gerecht konden de studies over de stabiliteit van de ruïne uitgevoerd worden en nieuwe plannen getekend worden.

Energiezuiniger

Het resultaat, zes jaar en acht maanden later, is indrukwekkend. En dat woord is niet eens overdreven. De nieuwe kerk is een staaltje van toprestauratie. “In het oude, sacrale gedeelte van de kerk is er aandacht voor historiek en toekomst”, zegt Jan Bode van de kerkfabriek. “De brandglazen blinken, de stoelen zijn modern, de natuursteen voor het altaar is schitterend. Er ging veel aandacht naar energiezuinige maatregelen, waardoor het aangenamer zal zijn om de mis te volgen.”

Mont Ventoux

Een tweede ruimte is de multifunctionele zaal, met een schitterende zoldering, knap staal, vergaderzalen, een bar en een mooie vloer. “Mijn hart huppelt van vreugde als ik door dit gebouw wandel", zegt Bode. “De kerk is mooier dan ooit. Dit is een verhaal met een enorme symboliek. Het toont aan dat je na een tegenslag in het leven kan recht krabbelen en dat het zelfs beter dan vroeger kan zijn. Was de kerk niet afgebrand, dan hadden we nooit zo'n mooi gebouw in de plaats gekregen. Toen we eraan begonnen, leek het een beklimming van de Mont Ventoux, maar nu zijn we heelhuids op de top geraakt. De voldoening is enorm.”

Biertje

De kerk moet volgens de kerkfabriek weer een kloppend hart van Westkapelle worden. “Niet alleen voor mensen die naar de mis komen, maar ook voor de buurt. Ik hoop dat de zalen hier ook vaak gebruik zullen worden”, zegt Jan Bode. Om de heropening van de kerk extra in de verf te zetten, pakt het gemeentebestuur samen met Unizo uit met een speciaal bier. Op zondag 8 december zal de kerk voor het eerst openstaan voor het grote publiek en is er de eerste eucharistieviering. Meteen daarna om 11 uur wordt een receptie voorzien waar iedereen welkom is. Tot 13 uur is de receptie gratis, maar wie wil, kan nog blijven tot 17 uur om de kerk van dichtbij te bewonderen. Er wordt heel wat volk verwacht.