Zeldzaam vogeltje broedt voor het eerst in 20 jaar opnieuw in het Zwin Mathias Mariën

02 juni 2020

19u01 0 Knokke-Heist Voor het eerst sinds 2000 is in het Zwin een broedende strandplevier gezien.

Het Zwin werd in 2019 met 120 hectare uitgebreid om de verzanding van het natuurpark duurzaam aan te pakken en de oppervlakte aan getijdennatuur aanzienlijk te vergroten.

Naast de strandplevier, een zeldzame broedvogel, werden op de nieuwe broedeilanden ook al zestien nesten van dwergstern geteld. “Op de broedeilanden in de oude Zwinvlakte kwamen nog eens acht paartjes tot broeden. Het gaat hier om de enige broedkolonie van deze soort in België”, zegt Wouter Faveyts van het Zwin.

Ook zeehonden?

Het gebied is nu al van levensbelang voor steltlopers. “Maar misschien is ook de permanente aanwezigheid van gewone en grijze zeehonden in het Zwin wel mogelijk”, geeft Faveyts mee. “Om de vinger aan de pols te kunnen houden, werd een grensoverschrijdend monitoringsprogramma van de Zwinuitbreiding opgezet.”